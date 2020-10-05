Ректора РНИМУ им. Пирогова заподозрили в махинациях на госконтрактах

Правоохранительные органы заинтересовались рядом госконтрактов РНИМУ им. Пирогова, заключенных с компаниями, которые могут быть связаны с ректором вуза Сергеем Лукьяновым, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о сделках с действующими дистрибьюторами компании ЗАО «Евроген», соучредителем которой с долей в 50% уставного капитала оказался руководитель Второго меда.

Из сведений на сайте госзакупок следует, что ООО «Компания Хеликон» с 2011 по 2019 год заключило с РНИМУ имени Пирогова 98 контрактов на общую сумму 241 млн рублей, ООО «Альгимед» с 2014-го по 2019-й — 23 контракта в общей сложности на 28 млн рублей, а ООО «Медиген» в 2018 году стало обладателем контракта на 154 520 рублей.

Сам Сергей Лукьянов в свою очередь отрицает, что акции ЗАО принадлежат ему.

«Много лет назад, начав карьеру чиновника, я сначала передал в управление, а потом и отдал все акции партнерам», — сказал он «Известиям».

По словам ректора, университет работает с десятками компаний и у него нет возможности проверять все контракты.

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