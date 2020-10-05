Прямой эфир

Ректора РНИМУ им. Пирогова заподозрили в махинациях на госконтрактах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы заинтересовались рядом госконтрактов РНИМУ им. Пирогова, заключенных с компаниями, которые могут быть связаны с ректором вуза Сергеем Лукьяновым, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о сделках с действующими дистрибьюторами компании ЗАО «Евроген», соучредителем которой с долей в 50% уставного капитала оказался руководитель Второго меда.

Из сведений на сайте госзакупок следует, что ООО «Компания Хеликон» с 2011 по 2019 год заключило с РНИМУ имени Пирогова 98 контрактов на общую сумму 241 млн рублей, ООО «Альгимед» с 2014-го по 2019-й — 23 контракта в общей сложности на 28 млн рублей, а ООО «Медиген» в 2018 году стало обладателем контракта на 154 520 рублей.

Сам Сергей Лукьянов в свою очередь отрицает, что акции ЗАО принадлежат ему.

«Много лет назад, начав карьеру чиновника, я сначала передал в управление, а потом и отдал все акции партнерам», — сказал он «Известиям».

По словам ректора, университет работает с десятками компаний и у него нет возможности проверять все контракты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Условности договора: ректора Второго меда заподозрили в махинациях с госзаказом

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020