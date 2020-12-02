В Великобритании одобрили использование вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech

Власти Великобритании одобрили применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба минздрава Соединенного Королевства.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech», ― говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это решение было принято после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и глубокого анализа, которые проводили эксперты MHRA. Они пришли к выводу, что вакцина соответствует стандартам эффективности, безопасности и качества.

Как рассказали в пресс-службе немецкой компании BioNTech, было достигнуто соглашение по поставкам Великобритании в общей сложности 40 млн доз в 2020 и 2021 годах.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцин от COVID-19 компании Pfizer на склады в США и Европе.

За день до этого президент США Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах начнутся на следующей неделе.

20 ноября компании BioNTech и Pfizer объявили, что финальные испытания разработанной ими вакцины показали ее эффективность на 95%.

9 ноября BioNTech и Pfizer рассказали об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины BNT162b2 от коронавируса. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС подписать контракт с ними на закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 2 декабря, на планете зарегистрировано свыше 64,2 млн случаев заболевания COVID-19, умерло более 1,4 млн человек, вылечились 44,4 млн.