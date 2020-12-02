Совет Федерации одобрил закон о Госсовете
На заседании Совета Федерации 2 декабря был одобрен закон о новом статусе Госсовета РФ.
Закон поступает на подпись к президенту России Владимиру Путину.
В Госдуму инициативу в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию внес сам глава государства.
Закон о Госсовете определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета, который будет конституционным государственным органом..
Возглавит Госсовет президент, заняв пост председателя. В состав должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, главы регионов. Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Ранее, 25 ноября, соответствующий закон в третьем, окончательном, чтении приняла Госдума.