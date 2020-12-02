Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

На заседании Совета Федерации 2 декабря был одобрен закон о новом статусе Госсовета РФ.

Закон поступает на подпись к президенту России Владимиру Путину.

В Госдуму инициативу в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию внес сам глава государства.

Закон о Госсовете определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета, который будет конституционным государственным органом..

Возглавит Госсовет президент, заняв пост председателя. В состав должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, главы регионов. Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство.

Ранее, 25 ноября, соответствующий закон в третьем, окончательном, чтении приняла Госдума.