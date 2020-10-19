Будет принято: обновленный Госсовет может начать работу в этом году

По информации «Известий», Госдума может рассмотреть президентский законопроект о Госсовете в ноябре. После этого начнется формирование состава обновленного органа. Эту информацию подтверждают в СФ, где ждут документ к этим датам. Эксперты считают, что Госсовет может стать реальным механизмом единой публичной власти в России, остаться совещательным органом с расширенным функционалом или площадкой согласования интересов центра и регионов. Всё будет зависеть от того, какие задачи будут перед ним поставлены.

В ускоренном порядке

Обновленный Госсовет может начать свою работу уже в 2020 году. Об этом «Известиям» сообщили источники в нижней палате, которая начнет рассмотрение текста президентского законопроекта о создании в России единой публичной власти после 2 ноября. До этой даты парламентарии будут получать на него отзывы и предложения регионов.

— Поскольку это президентский законопроект, мы постараемся очень быстро его рассмотреть и передать в верхнюю палату. Думаю, что это произойдет в первой половине ноября, — подтвердил «Известиям» ускоренный порядок принятия документа первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

По его словам, Госсовет образован указом президента 1 сентября 2000 года, однако все эти 20 лет он не был прописан в Конституции. Сейчас у него появляется другой статус, это самое важное, подчеркнул парламентарий.

— Кроме того, он повышает возможности субъектов, региональных элит и населения доводить свои проблемы до федерального центра напрямую. То есть появляется такой очень нужный коммуникационный канал, поэтому важно, чтобы он заработал как можно быстрее, — отметил депутат.

В Совете Федерации также ждут текст законопроекта в следующем месяце.

— Действительно, мы ждем его в ноябре. Президентские законопроекты для нас в приоритете, тем более принимаются во исполнение поправок, которые были приняты в Конституцию, — пояснил «Известиям» первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

По его словам, принять этот законопроект важно, потому что обновленный Госсовет станет одним из самых прямых способов, когда регионы в таком большом формате могут довести свою позицию по любому волнующему их вопросу. Парламентарий обратил внимание на дополнительные полномочия, которые получит обновленный орган, а также на включение в его состав спикеров СФ и Госдумы и председателя правительства. Это, по его мнению, повысит кумулятивный эффект при принятии тех или иных решений федеральной власти.

Владимир Путин внес законопроект в Госдуму 14 октября. Среди новаций, прописанных в нем, — запрет на участие в его работе лиц с иностранным гражданством или видом на жительство, а также счетами и ценностями в иностранных банках. Для решения текущих вопросов деятельности в Госсовете создается президиум, персональный состав которого определяется председателем — президентом РФ. Обеспечивать деятельность Госсовета будут комиссии. Также могут создаваться рабочие группы и иные органы. Все члены Госсовета участвуют в его работе на общественных началах.

Исходя из текста документа, в число задач органа входит подготовка предложений президенту по целому ряду вопросов. В том числе целям и приоритетам социально-экономического и регионального — муниципального развития, госстроительству, укреплению основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти. Кроме того, в функции Госсовета будет входить определение мер по поощрению субъектов РФ и муниципальных образований.

Площадка согласования интересов

Эксперты считают, что судьба обновленного Госсовета во многом будет зависеть от задач, которые ему поставят, а также от работы его аппарата, на который возложат очень много функций.

— Несмотря на то что документ называется законопроектом о Госсовете, он посвящен системе единства публичной власти. Впервые объединяются все государственные органы и институты, в том числе общественные. Во-вторых, определяется принцип ее деятельности, где Госсовет должен стать главным координирующим звеном, — пояснил «Известиям» директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Что же касается полномочий Госсовета, то, по его словам, формально они сильно не меняются, но для них задается максимально широкая рамка. В каждом из пунктов законопроекта идет приписка: «и другие полномочия, поручения и так далее».

— То есть дальше всё будет зависеть от задач, которые поставят. Если будет поставлена задача сделать его сильным, координирующим органом, то установленная в документе рамка это позволяет, — отметил эксперт.

Если Госсовет сможет с ними справляться, то Россия получит очень эффективный механизм управления, координирования и развития внутриполитической системы. Если такой задачи поставлено не будет, то Госсовет будет «клубом» губернаторов с чуть-чуть расширенным функционалом, полагает эксперт.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, напротив, считает, что Госсовет останется только совещательным органом, так как он не стал площадкой для транзита власти, например, по сценарию Казахстана. В Конституцию была внесена поправка, дающая возможность нынешнему президенту выдвигаться на новый срок.

— К тому, что центр принятия решений в стране теперь перемещается в Госсовет, лично я отношусь скептически. Исходя из текста законопроекта, он не становится органом власти, а остается совещательной структурой. При этом мы все понимаем, что он может иметь власть, пока его возглавляет Владимир Путин. Поэтому в этой истории мне интересней, кто в итоге войдет в его состав, — рассуждает эксперт.

При этом он отметил, что новый Госсовет может стать реальной площадкой для регионов, которую не смог до конца реализовать Совет Федерации.

Согласен с Константином Калачевым вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его мнению, власть отказалась от транзита через эту структуру, хотя именно для этого Госсовет насыщался различными полномочиями. А поскольку он все-таки был вписан в Конституцию, его решили немного реформировать, но при этом не наделять какими-то серьезными функциями.

— В последнее время роль Совета Федерации как палаты регионов снижается. Есть послабления для того, чтобы генералам и дипломатам стать сенаторами, сейчас появятся президентские сенаторы. Поэтому в Госсовете повышается статусность губернаторов, которые смогут теперь, например, обсуждать параметры федерального бюджета или законопроект, который предложит им глава государства, — отметил эксперт.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов полагает, что Госсовет будет с высокой вероятностью не «властью над властями», а площадкой согласования интересов, прежде всего интересов центра и регионов. Эксперт убежден, что именно это следует из законопроекта о Госсовете и отвечает заявленной президентом логике работы этого органа.