В России впервые с начала пандемии сократился оборот наличных

В ноябре впервые с начала пандемии коронавируса объем наличных денег в обращении за месяц сократился, сокращение составило 41,9 млрд рублей. До этого начиная с марта оборот наличных постоянно рос, пишет 2 декабря РБК со ссылкой на данные Центробанка.

В марте-апреле на руки населения и бизнеса поступило свыше 1,2 трлн рублей. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 21% и на 1 октября превысил 12,8 трлн рублей.

Как пояснил представитель Центробанка, причиной такой статистики в ноябре стало отсутствие жестких ограничительных мер. Также, по его мнению, уже сформированные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости.

В свою очередь, начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин назвал типичным снижение объема наличных в обращении для октября-ноября. Эксперт считает, что сезонные факторы смогли проявиться из-за ослабления эффектов пандемии.

Сусин не исключил, что возврат рублей в финсистему может быть связан не с ростом потребления или с тем, что люди несут деньги в банки, а с усиленной покупкой валюты. При этом эксперт отметил, что предсказать динамику в декабре сложно.

30 ноября первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что почти 40% россиян за время пандемии полностью перешли на безналичные расчеты.Также он отмечал, что Россия является одним из мировых лидеров по проникновению финансовых технологий и скорости роста безналичной оплаты.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий 5 ноября рассказал, что россияне запаслись наличными на 12,1 трлн рублей на фоне коронавируса.

По его словам, по состоянию на 1 октября сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий увеличилась за год на рекордные 28,3%. Осадчий отметил, что такого не было с 2012 года.