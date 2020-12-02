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В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 6575 человек

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В Москве за минувшие сутки врачи вылечили еще 6575 человек от COVID-19. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

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«В столице выздоровели еще 6575 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 464 984», — заявили в штабе.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что рост заболеваемости COVID-19 в России замедлился.

В конце ноября стало известно, что службы скорой помощи в Москве будут доставлять бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом и начнут чаще направлять больных на компьютерную томографию.

26 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве примерно у половины населения имеется популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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