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В России выявили 25 345 новых случаев коронавируса за сутки

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За последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5191), Санкт-Петербурге (3684), Подмосковье (1148).

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 589 человек, выздоровели 26 882 пациента.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 2 347 401 случай коронавируса. 1 830 349 человек выздоровели. Также зафиксировано 41 053 летальных исхода.

Накануне сообщалось, что в России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Как подчеркивала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, COVID-19 — новая инфекция и все особенности течения эпидемиологического процесса еще не изучены, поэтому давать серьезный прогноз о заболеваемости пока сложно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря заявляла, что в России рост заболеваемости COVID-19 замедлился.По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всеми 85 субъектам.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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