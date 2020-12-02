Трамп обсуждал возможность заранее помиловать своих детей и адвоката

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками, может ли он заранее помиловать своих детей, зятя и личного адвоката Руди Джулиани. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The New York Times.

По информации издания, глава Белого дома выражал обеспокоенность тем, что министерство юстиции при президентстве ранее объявившего о своей победе на выборах главы государства демократа Джозефа Байдена может попытаться наказать Трампа, избрав своей целью его старших детей — Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, а также Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера.

Кроме того, по данным газеты, на прошлой неделе президент обсуждал возможное помилование Джулиани с ним самим. Однако позднее адвокат подобный разговор опроверг.

При этом упреждающее помилование в истории США встречалось, хотя и редко. Касательно того, может ли Трамп помиловать самого себя, юристы во мнении расходятся.

26 ноября в День Благодарения Трамп сообщил о помиловании своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Флинн был советником Трампа с 20 января по 13 февраля 2017 года и ушел в отставку после того, как ФБР расценило его показания о контакте с экс-послом России Сергеем Кисляком как доказательство вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Он также сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

В суде Флинн признал себя виновным в том, что дал ложные показания о содержании своего телефонного разговора с российским дипломатом, объясняя это неправомерностью действий допрашивающих его полицейских.

Позже появились данные внутренней переписки ФБР, из которых следовало, что агенты сознательно пытались вывести генерала на ложные показания. В мае министерство юстиции заявило о прекращении дела против Флинна.