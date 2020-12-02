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Трамп обсуждал возможность заранее помиловать своих детей и адвоката

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Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками, может ли он заранее помиловать своих детей, зятя и личного адвоката Руди Джулиани. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The New York Times.

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По информации издания, глава Белого дома выражал обеспокоенность тем, что министерство юстиции при президентстве ранее объявившего о своей победе на выборах главы государства демократа Джозефа Байдена может попытаться наказать Трампа, избрав своей целью его старших детей — Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, а также Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера.

Кроме того, по данным газеты, на прошлой неделе президент обсуждал возможное помилование Джулиани с ним самим. Однако позднее адвокат подобный разговор опроверг.

При этом упреждающее помилование в истории США встречалось, хотя и редко. Касательно того, может ли Трамп помиловать самого себя, юристы во мнении расходятся.

26 ноября в День Благодарения Трамп сообщил о помиловании своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Флинн был советником Трампа с 20 января по 13 февраля 2017 года и ушел в отставку после того, как ФБР расценило его показания о контакте с экс-послом России Сергеем Кисляком как доказательство вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Он также сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

В суде Флинн признал себя виновным в том, что дал ложные показания о содержании своего телефонного разговора с российским дипломатом, объясняя это неправомерностью действий допрашивающих его полицейских.

Позже появились данные внутренней переписки ФБР, из которых следовало, что агенты сознательно пытались вывести генерала на ложные показания. В мае министерство юстиции заявило о прекращении дела против Флинна.

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