Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа

Коты Эрмитажа в Санкт-Петербурге получат наследство от французского мецената. Об этом во вторник, 1 декабря, телеканалу «Звезда» рассказали в пресс-службе музея.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал поступок француза очень трогательным. По его словам, о питомцах не перестают заботиться не только меценаты, которых у котов несколько, но также сотрудники музея, посетители и пользователи Сети.

«Недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам — сейчас мы ведем переписку с юристами», — рассказал Пиотровский во время общения с пользователями «ВКонтакте».

На вопрос, как стать меценатом котов, директор Эрмитажа ответил советом связаться с отделом социального развития музея, номер которого указан на сайте, пишет сайт kp.ru.

В свою очередь, помощник директора музея Мария Халтунен рассказала, что о будущем наследстве для котов стало известно прошлым летом. В настоящее время завершается процесс оформления документов. Она пояснила, что меценат во Франции скончался, и на связь с музеем вышли распорядители завещания. Уточняется, что человек поделил свое состояние между близкими, французской организацией по защите экологии и котами Эрмитажа.

Что стало причиной поступка французского мецената, сотрудникам Эрмитажа выяснить не удалось. Также неизвестно, бывал ли он в Эрмитаже.

В апреле Эрмитаж показал жизнь котов в условиях ограничительных мер. В музее рассказали, что за животными ухаживают, гладят и кормят, однако животные будут рады уютному дому и новым хозяевам.