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Мадуро назвал условие своей отставки

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах, которые намечены на 6 декабря. Об этом он сказал во вторник, 1 декабря, во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Политик подчеркнул, что его судьба находится в руках венесуэльцев.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», — цитирует Мадуро ТАСС.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

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В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
Венесуэла так и не оправилась от кризиса водоснабжения, который произошел год назад из-за масштабного блэкаута. В этом году проблема встала особенно остро: нехватка воды не позволяет соблюдать элементарные правила гигиены в разгар пандемии. Как эту проблему решают жители венесуэльской столицы — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли
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В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
Воду в Каракас поставляют в автоцистернах и разливают на улице
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли
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В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
За пределами столицы проблема еще серьезнее — там нет регулярных поставок воды и каждый выкручивается как может. Кто-то копает колодцы, кто-то пользуется близлежащими водоемами с сомнительным содержимым
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли
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В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
За последние десятилетия качество воды в городе значительно снизилось
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли
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В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
Покупка воды — роскошь для жителей городских трущоб, где многие живут на $8 в месяц
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли
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В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
Воду приходится собирать во время дождей или набирать в городских реках, которые сильно загрязнены
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли
7_RIAN_6261339
В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
Употребление такой воды часто приводит к лихорадке, рвоте и диарее
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли
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В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
Кипятить воду — дорогое удовольствие, не у всех есть газ и электричество
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли
9_RIAN_6261331
В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
Дожди, которые наконец пришли в Венесуэлу после засушливого начала 2020-го, вряд ли помогут решить проблему. Самостоятельно запасти необходимый объем воды венесуэльцы не смогут
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли
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В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
Устаревшая централизованная система водоснабжения требует больших инвестиций, средств на это у правительства пока нет
Фото: РИА Новости/Магда Гибелли

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