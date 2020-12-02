Мадуро назвал условие своей отставки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах, которые намечены на 6 декабря. Об этом он сказал во вторник, 1 декабря, во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Политик подчеркнул, что его судьба находится в руках венесуэльцев.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», — цитирует Мадуро ТАСС.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.