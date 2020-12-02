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Турецкая армия обстреляла район Айн-Исса на севере Сирии

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Артиллерия турецкой армии ведет огонь по городу Айн-Исса и его окрестностям на севере сирийской провинции Ракка, где действуют курдские отряды из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила газета Al-Akhbar.

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Отмечается, что обстрелы продолжаются около недели. Они привели к тому, что население начало в массовом порядке покидать город и перемещаться в направлении административного центра провинции, который находится в 55 км от Айн-Иссы.

Интенсивные боевые действия в этом районе возобновились после вооруженной вылазки, которую курды предприняли 24 ноября. В селении Мааляк отряды СДС атаковали из засады колонну поддерживаемых Анкарой формирований сирийской вооруженной оппозиции, убив более 30 боевиков.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что если курдские формирования не покинут север Сирии, то может начаться новая турецкая операция.

6 сентября в Сирии сообщили, что пограничные поселения в окрестностях города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка подверглись обстрелу со стороны турецкой армии. В результате пострадали дома мирных жителей в поселках Казаали, Крунфуль и Бир-Араб.

В июле турецкие войска открыли артиллерийский огонь по позициям сирийской армии на юге провинции Идлиб. Интенсивный обстрел велся со стороны наблюдательного поста турецких военных к северу от города Кфар-Нобуль.

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