Более 27 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев. Об этом во вторник,1 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«1 декабря российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1168 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот же день в министерстве сообщили, что военнослужащие российского миротворческого контингента обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов, разминировав около 10 км дорог в Лачинском коридоре.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Николом Пашиняном обсудил участие Москвы в постконфликтном восстановлении Нагорного Карабаха.

9 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.