Мурашко заявил, что в 17 регионах резерв коек для пациентов с COVID-19 составляет менее 5%

Из 276 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, свободен по стране только 21%. Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Санкт-Петербурге и Москве, заявил 1 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко.

На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения указал, что менее 5% коечного фонда свободно в 17 регионах. Среди проблемных регионов Мурашко выделил столицу, Петербург и Калининградскую область.

При этом реанимационных коек хватает везде, несмотря на то что число пациентов, требующих реанимационной помощи в последний месяц возросло.

Почти 80% россиян с COVID-19 проходят амбулаторное лечение.

«В стационарных учреждениях находятся в общей сложности 217 тыс. пациентов, 16 тыс. — с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тыс. пациентов — с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики», — отметил Мурашко.

За последние сутки в РФ выявлено 26 402 случаев коронавируса, всего число заболевших по стране превысило 2,3 млн. Скончались свыше 40 тыс. человек, 1,8 млн выздоровели.

Глава Минздрава также рассказал о возникшем дефиците некоторых лекарств для пациентов с COVID-19. Например, в ряде регионов не хватает в первую очередь фавипиравира.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию, эксперты сочли необходимым ввести более строгий домашний режим для людей с симптомами COVID-19 в регионах. В то же время, по их мнению, следует отказаться от жестких локдаунов, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Премьер Михаил Мишустин призвал глав субъектов эффективнее бороться с пандемией.

На критичность ситуации в Северной столице обратила внимание и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас на Петербург и Москву приходится около 40% всех новых заразившихся. По мнению специалистов, улучшения ситуации в ближайшее время ожидать не стоит — оно произойдет не раньше конца декабря.

Одной из причин таких показателей в Роспотребнадзоре считают безответственность. Так, накануне в Санкт-Петербурге прошли два масштабных концерта рэпера Басты, которые вызвали недоумение местных жителей.

После этого Ледовый дворец, где выступал артист, закрыли, а материалы по делу уже передали в суд.