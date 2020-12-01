Захарову возмутило заявление ЕК о свободе СМИ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала выдержку о свободе СМИ из доклада Еврокомиссии о ходе выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

«СМИ: «Свобода СМИ в целом соблюдается на Украине, там происходят нападения на журналистов, некоторые из которых заканчиваются убийствами. Такая формулировка вошла в опубликованный во вторник доклад Еврокомиссии...То есть говорить можно свободно, пока не убили?» — написала Захарова 1 декабря в Facebook.

Дипломата удивили подобные «евростандарты».

28 ноября сообщалось, что неизвестный напал на журналистку украинского телеканала NewsOne во время прямого эфира в центре Киева. Руководство NewsOne потребовало от правоохранителей найти нападавшего, а также отметило, что инцидент свидетельствует о незащищенности украинских работников СМИ и «общей плачевной ситуации со свободой слова».

Позднее стало известно, что одесская журналистка Татьяна Геращенко начала получать угрозы убийством и уголовного преследования после публикации на «ПолитНавигаторе» авторской колонки с осуждением нынешней антироссийской государственной подачи голода 1932–1933 годов на Украине.