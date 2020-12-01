Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

Захарову возмутило заявление ЕК о свободе СМИ на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала выдержку о свободе СМИ из доклада Еврокомиссии о ходе выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Несвобода слова: почему задержанные в Минске журналисты из РФ должны быть отпущены
Белоруссия не дает российским СМИ работать на территории страны

«СМИ: «Свобода СМИ в целом соблюдается на Украине, там происходят нападения на журналистов, некоторые из которых заканчиваются убийствами. Такая формулировка вошла в опубликованный во вторник доклад Еврокомиссии...То есть говорить можно свободно, пока не убили?» — написала Захарова 1 декабря в Facebook.

Дипломата удивили подобные «евростандарты».

28 ноября сообщалось, что неизвестный напал на журналистку украинского телеканала NewsOne во время прямого эфира в центре Киева. Руководство NewsOne потребовало от правоохранителей найти нападавшего, а также отметило, что инцидент свидетельствует о незащищенности украинских работников СМИ и «общей плачевной ситуации со свободой слова».

Позднее стало известно, что одесская журналистка Татьяна Геращенко начала получать угрозы убийством и уголовного преследования после публикации на «ПолитНавигаторе» авторской колонки с осуждением нынешней антироссийской государственной подачи голода 1932–1933 годов на Украине.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020