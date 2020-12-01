Академик заверил в обратимости изменений в легких после COVID-19

Изменения в легких пациентов после коронавирусной инфекции обратимы. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто.

«Мы уже накопили достаточно большой опыт ведения таких пациентов [с коронавирусом] и нужно сказать однозначно, что те изменения, которые развиваются в легких, они обратимы. У некоторых больных даже довольно быстро, за 2–3 недели наблюдается значительный регресс тех изменений, которые развиваются в легких», — заявил Шляхто в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что при этом пациентам требуются специальные реабилитационные мероприятия и продленная терапия.

Ранее в этот же день врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что фиброзные изменения в легких, кашель и одышка могут наблюдаться до полутора месяцев с момента выздоровления от COVID-19.

Накануне стало известно, что к бактериальным осложнениям при COVID-19 добавились грибковые инфекции.

27 ноября заслуженный врач России Андрей Кабычкин сообщил, что разрабатывать легкие после перенесенного COVID-19 можно с помощью приемов, эффективных при борьбе с хроническими обструктивными болезнями легких.

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