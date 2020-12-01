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Ефремов написал жене погибшего в ДТП Захарова письмо с извинениями

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Актер Михаил Ефремов написал первое письмо с извинениями жене Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием его автомобиля. Фото письма опубликовал во вторник, 1 декабря, телеканал РЕН ТВ.

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В своем письме Ефремов говорит, что пытался его написать сотни раз, но не мог подобрать верные слова. Он указывает на то, что его жизнь после аварии разделилась на до и после, а также пишет, что не знает, как ему дальше жить.

«Вы, конечно, можете сразу выкинуть это письмо, потому что Вам пишет Михаил Ефремов. Убийца Вашего мужа. Я выражаю Вам глубочайшие соболезнования и искренне прошу у Вас прощения. Когда случилась эта трагедия, я был в беспамятстве и не могу понять до сих пор, как это случилось», — пишет Ефремов.

Он признался, что не может простить себя за гибель Захарова. Кроме этого актер подчеркивает, что «такого веселого, ироничного, безалаберного Михаила Ефремова» больше никогда не будет.

Также актер попросил Захарову простить его за поведение адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов пояснил, что просил адвоката не оскорблять родных погибшего, но тот не слушал.

Ранее во вторник стало известно, что Ефремова перевели после карантина из СИЗО в исправительную колонию № 4 в Белгородской области. Там он будет отбывать наказание.

ДТП с участием артиста произошло в начале июня на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

В сентябре суд приговорил актера к восьми годам колонии. В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.

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