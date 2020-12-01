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Ефремова перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области

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Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, перевели после карантина из СИЗО в исправительную колонию № 4 в Белгородской области. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса», — сказал собеседник агентства.

Ефремов находился в белгородском СИЗО-3 на карантине перед распределением в колонию.

10 ноября стало известно, что актер будет отбывать наказание в исправительном учреждении в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В этой колонии шьют медицинские костюмы, также заключенные производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох. Для занятий спортом в учреждении есть спортивная площадка.

ДТП с участием артиста произошло в начале июня на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

В сентябре суд приговорил актера к восьми годам колонии. В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.

Ранее, 20 ноября, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила журналистам, что полиция возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по данному делу по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля».

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