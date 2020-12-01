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Кравцов заявил о выделении 205 млрд рублей на горячее питание в школах

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Свыше 200 млрд рублей будет направлено на обеспечение горячим питанием школьников младших классов до конца 2023 года. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на II Всероссийской конференции «Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция».

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«В общей сложности на реализацию проекта в федеральном бюджете выделено на 2020–2023 годах 205 млрд рублей на обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся младших классов», ― сказал он.

Кравцов назвал эту сумму беспрецедентной, добавив, что эти деньги были заложены в проект бюджета, который уже принят Госдумой.

Кроме того, министр просвещения отметил, что планов по переводу школьников на дистанционное обучение в Москве и в других регионах России на данный момент нет.

В пресс-релизе, поступившем накануне в «Известия», сообщалось, что Российское движение школьников (РДШ) и шеф-повар Константин Ивлев запустили новый совместный проект «Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания», который призван полностью изменить подход к питанию в учебных заведениях.

В октябре стало известно, что в Московской области родители школьников могут дистанционно записаться на проверку питания своих детей в учебных заведениях.

По распоряжению президента России Владимира Путина, все учащиеся начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

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