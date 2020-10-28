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Родители школьников Подмосковья могут записаться онлайн на проверку питания

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В Московской области родители школьников смогут записаться на проверку питания своих детей в школах дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

Как пояснили в пресс-службе, мамы и папы учеников могут через Школьный портал Московской области. Для этого необходимо открыть вкладку «Родительская», перейти в раздел «Школьное питание», выбрать дату и время, после чего нажать кнопку «Записаться», уточняет НСН.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что с 1 сентября в школах расширили рацион. Он стал еще полезнее и вкуснее, отмечает телеканал «360».

С 2019 года в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева запустили «Родительский контроль», благодаря чему родители могут посетить школу и лично оценить качество питания своих детей. Оценивались не только сами блюда, которые предлагают школьникам, но также и состояние пищеблоков.

По распоряжению президента России Владимира Путина, все учащиеся начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В Московской области с 1 сентября услуга организована для более 400 тыс. школьников 1–4 классов. По словам Каклюгиной, «для учащихся в первую смену предусмотрены бесплатные горячие завтраки, а для второй смены — горячий полдник». Она добавила, что вопрос питания находится на особом контроле у министерства образования региона.

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