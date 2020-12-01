Правительство утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет

Правительство России утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом во многих регионах остается напряженной.

«Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной. В больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются», — сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам премьер-министра, ситуация с коронавирусом показала, какие дополнительные меры необходимы для повышения качества и эффективности медицинской помощи, а также для того, чтобы каждый человек вовремя получал нужное лечение. Премьер призвал регионы решительнее принимать необходимые меры.

Он также объявил, что «правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на следующие пять лет».

Накануне стало известно, что доступ к единому телефонному номеру 122 по вопросам, связанным с коронавирусом, получили все российские регионы. Единый номер 122 позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов России, организовать их оперативную маршрутизацию. Крупные российские операторы связи сделали бесплатными звонки на этот номер.

В России с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 2 322 056, из них 40 464 летальных исходов, выздоровели 1 803 467 человек.

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