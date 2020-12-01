В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Антоновой

Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирины Антоновой. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Печальное событие ― умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал, он бывал у нее в музее, ценил ее экспертное глубочайшее знание. Президент глубоко соболезнует в этой связи. В ближайшее время будет направлена телеграмма соболезнования», ― сказал он журналистам.

О смерти Ирины Антоновой в возрасте 98 лет стало известно ранее в этот день. Как рассказал источник «Известий», она скончалась от коронавируса. По данным источника, президент ГМИИ им. Пушкина получила положительный тест на наличие коронавирусной инфекции около недели назад.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она стала лауреатом Государственной премии России в 1995 году, была кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имела множество других наград.

Антонова выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции развития музея, создания «музейского городка», о котором мечтал основатель заведения Иван Цветаев. По ее предложению к участию в работе по реконструкции музея был привлечен один из крупнейших мировых архитекторов с опытом в области современной музейной архитектуры сэр Норман Фостер из Великобритании.

Под руководством Антоновой разработали программу мероприятий к 100-летию ГМИИ им. Пушкина в 2012 году, которая получила поддержку и финансирование от правительства. Также она стала одним из инициаторов фестиваля искусств «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», который проводится ежегодно с 1981 года.

Будучи членом Международного совета музеев (ИКОМ), 12 лет исполняла обязанности его вице-президента. С 1992 года — почетный член этой авторитетной международной организации.

Антонова вела преподавательскую работу, в том числе в России и в Институте восточных языков в Париже. Она опубликовала свыше 100 работ — статей, сценариев научно-популярных фильмов и телепередач.