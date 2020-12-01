Партия «Зеленая альтернатива» выразила готовность выдвинуть Зверева в ГД

Партия «Зеленая альтернатива» готова выдвинуть стилиста и шоумена Сергея Зверева в качестве кандидата на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил председатель партии Руслан Хвостов.

«Мы готовы оказать помощь Сергею Звереву с выдвижением без сбора подписей по любому округу», ― цитирует его пресс-служба «Зеленой альтернативы».

Накануне Зверев в видеообращении на своей странице в Instagram рассказал, что задумался об участии в выборах в Государственную думу. По его словам, к участию его призывает множество людей.

Подписчики в свою очередь одобрили этот пост своего кумира, многие желают ему удачи и не сомневаются в его избрании депутатом.

В сентябре председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что на выборах в Госдуму в 2021 году 16 партий смогут участвовать без сбора подписей.

Вместе с тем в том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет однозначного решения по датам выборов в 2021 году.

Кроме того, пресс-секретарь президента России прокомментировал появление новых партий в стране. По его словам, это востребованный процесс, так как в новых партиях молодое поколение ищет то, чего не видит в существующих политических силах.

В 2021 году пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России. Кроме того, состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

В 2019 году Зверев провел несколько протестных акций. Он выступил против строительства завода на озере Байкал. В мае Тверской суд Москвы оштрафовал его на 15 тыс. рублей за нарушение правил проведения пикета, летом сумма была снижена на 5 тыс. рублей.