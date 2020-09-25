Прямой эфир

В Кремле не определились со сроками выборов в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 сентября сообщил, что пока нет однозначного решения по датам выборов в 2021 году.

Шум и ярость: почему коммунисты и «эсеры» проиграли на выборах в регионах
Партии сделали упор на скандалы, но расчет не оправдался

«Существуют точки зрения «за» и «против», но вы знаете, что каких-то решений пока на этот счет не принималось и не озвучивалось», — сказал Песков.

В России 13 сентября завершился единый день голосования. В этом году ему предшествовали два дня досрочного голосования, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил, что жалоб на несоблюдение санитарных норм на избирательных участках от граждан не поступало.

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека за время избирательной кампании получил около 30 жалоб, и это меньше, чем в прошлом году.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, на встрече с избранными в сентябре главами регионов указал, что трехдневное голосование всех уровней в стране позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.

В 2021 году пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России. Кроме того, состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020