В Кремле не определились со сроками выборов в 2021 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 сентября сообщил, что пока нет однозначного решения по датам выборов в 2021 году.

«Существуют точки зрения «за» и «против», но вы знаете, что каких-то решений пока на этот счет не принималось и не озвучивалось», — сказал Песков.

В России 13 сентября завершился единый день голосования. В этом году ему предшествовали два дня досрочного голосования, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил, что жалоб на несоблюдение санитарных норм на избирательных участках от граждан не поступало.

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека за время избирательной кампании получил около 30 жалоб, и это меньше, чем в прошлом году.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, на встрече с избранными в сентябре главами регионов указал, что трехдневное голосование всех уровней в стране позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.

В 2021 году пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России. Кроме того, состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.