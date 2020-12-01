Иранские СМИ опровергли гибель командира КСИР при воздушном ударе

Осведомленный источник опроверг данные о воздушном ударе беспилотника, при котором якобы погиб один из командиров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Муслим Шахдан. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает агентство Tasnim.

Накануне появились данные о том, что Шахдан был убит вместе с тремя защищавшими его военнослужащими ударом, который нанес беспилотник.

«Осведомленный источник опроверг слухи о воздушном ударе по позициям, автомобилям и иранским советникам на границе Сирии и Ирака <…> СМИ сионистского режима заявляли, что иранский командир погиб в этом воздушном нападении», — цитирует «РИА Новости» заявление агентства.

Отмечается, что подобные заявления были сделаны на фоне убийства иранского ученого Мохсена Фахризаде, чтобы оказать влияние на общественное мнение.

Фахризаде погиб 27 ноября в результате покушения. Перед его автомобилем прогремел взрыв, затем произошла перестрелка между охранниками ученого и нападавшими. Ученый умер в больнице. Тегеран назвал инцидент терактом.

По предварительной информации, оружие, из которого был убит Фахризаде, управлялось спутником.

МИД РФ осудил убийство Фахризаде в Иране и счел это провокацией, нацеленной на дестабилизацию обстановки в регионе.