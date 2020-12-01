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Эксперты «Росконтроля» назвали лучшие марки хека

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовал марки замороженного хека, представленного на отечественных прилавках, и назвал лучшие из них. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 1 декабря.

В тестировании участвовала продукция марок «Магуро», «Индиго», «Дары моря», «ВкусВилл» и Aro.

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Исследование выявило, что одним из образцов можно отравиться: в хеке бренда «Дары моря» обнаружили листерии — опасный микроорганизм, который может вызывать инфекционную болезнь листериоз. Образец отправили в черный список, а рыбу остальных марок рекомендовали к покупке.

При выборе замороженного хека эксперты рекомендовали обращать внимание на его внешний вид и количество ледяной глазури. По словам ведущего специалиста экспертного центра Анны Плахотник, глазурь должна быть прозрачной и достаточно тонкой. Массивная наледь, покрытая снежным слоем, должна насторожить покупателя, как и кровоподтеки на самой тушке. Форма тушки не должна быть деформированной, на ней не должно быть повреждений.

В конце сентября в «Росконтроле» назвали самые лучшие пельмени. Специалисты проверили продукты марок: «Ложкаревъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».

К покупке рекомендовали продукцию «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг», а также «Мыс Алтая» и «Бийские». Лучшим брендом признали «Мираторг».

Оставшиеся четыре марки оказались опасными для здоровья.

«Росконтроль» — частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, которые используют в компании. Предприниматели жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.

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