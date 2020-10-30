Число пострадавших от землетрясения в Турции превысило 600 человек

Число пострадавших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 607 человек, сообщается на сайте Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) в пятницу, 30 октября.

«После землетрясения произошло в общей сложности 170 повторных подземных толчков, магнитуда 21 из которых была выше 4,0. К настоящему времени в результате землетрясения погибли 12 наших граждан, 607 человек получили травмы», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о 419 пострадавших.

Землетрясение произошло 20 октября в 14:51 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр находился в Эгейском море в 17 км от города Сеферихисар на глубине около 16,5 км.

Всего в провинции Измир было разрушено минимум 20 зданий. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразили соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей из-за стихийного бедствия.

В пострадавшем от землетрясения Измире находятся российские туристы. Посольство России в Турции отметило, что в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших россиянах в турецком городе.