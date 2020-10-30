Лукашенко заявил о появлении в Белоруссии групп с террористическими признаками

В Белоруссии появляются организованные преступные группы с террористическими признаками, с ними необходимо бороться. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с коллективом МВД.

«В этой ситуации проявление самоуспокоенности и инертности недопустимо. Это неизбежно повлечет за собой снижение эффективности работы милицейского ведомства и возникновение новых проблем», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер напомнил правоохранителям, что, обеспечивая безопасность в городах на фоне протестных акций, важно помнить и о других задачах, которые стоят перед силовым блоком.

«Кроме борьбы с этими правонарушениями в городах и Минске, есть преступники и по другим направлениям», — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что поддерживал и продолжит поддерживать министерство внутренних дел в борьбе с правонарушениями.

«Скажу откровенно: видимо, я тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция. <…> Поддержка будет еще больше», — заключил Лукашенко.

Ранее в этот день президент Белоруссии заявил о «бешеной внешней поддержке» протестующих. Он признал, что перед выборами мог упустить некоторые детали развития общественно-политической ситуации.

Кроме того, белорусский лидер напомнил, что в современном мире войны начинаются с расшатывания государства изнутри, и заверил, что готов мобилизовать все силы для защиты страны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.