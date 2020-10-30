Changan выпустила кроссовер для молодежи

Китайская компания Changan представила новый кроссовер Uni-K, ориентированный на молодежную аудиторию. Об этом 30 октября сообщает Motor1.

Длина модели составляет 4865 мм. Автомобиль получил узкие светодиодные фары, безрамочную решетку радиатора, выдвижные ручки дверей, спойлер с двойными стоп-сигналами и 21-дюймовые колесные диски. Фонари кроссовера соединяются друг с другом с помощью специальной диодной полосы.

Машину оснастили двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 229 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В Китае продажи новинки начнутся в I квартале 2021 года. Стоимость Changan Uni-K составит $27 тыс. (2 млн рублей).

27 апреля сообщалось, что в России начались продажи нового кроссовера CS75FL.