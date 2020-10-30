Прямой эфир

Changan выпустила кроссовер для молодежи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Changan представила новый кроссовер Uni-K, ориентированный на молодежную аудиторию. Об этом 30 октября сообщает Motor1.

Царь бетонной горы. Легендарный внедорожник вернулся в новом качестве
Тест-драйв нового Land Rover Defender — бездорожье, вода и асфальт

Длина модели составляет 4865 мм. Автомобиль получил узкие светодиодные фары, безрамочную решетку радиатора, выдвижные ручки дверей, спойлер с двойными стоп-сигналами и 21-дюймовые колесные диски. Фонари кроссовера соединяются друг с другом с помощью специальной диодной полосы.

Машину оснастили двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 229 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В Китае продажи новинки начнутся в I квартале 2021 года. Стоимость Changan Uni-K составит $27 тыс. (2 млн рублей).

27 апреля сообщалось, что в России начались продажи нового кроссовера CS75FL.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020