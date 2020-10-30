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Опять 35: как изменятся нефтяные котировки в ближайшие дни

Восстановление цены на Brent до $45 эксперты прогнозируют лишь к концу года
Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert
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Опять 35: как изменятся нефтяные котировки в ближайшие дни
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2020-10-30 15:39:37
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Цена на нефть марки Brent может упасть ниже $35 в ближайшие дни. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики. Избыток предложения при недостатке спроса на энергоносители остается основной причиной снижения котировок. Увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом, ужесточение карантинных мер в мире, рост поставок ливийской нефти, а также неопределенность в преддверии президентских выборов в США еще больше усиливают опасения инвесторов. К отметке в $45 за баррель «черное золото» может вернуться к концу года. Основным фактором восстановления нефтяных котировок пока еще остается соблюдение сделки странами ОПЕК+.

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Резкий спуск

Цена на нефть марки Brent в последние дни закрепилась ниже отметки в $40 за баррель. Ценовые качели то раскачивали стоимость «черного золота» до чуть выше $35 за бочку, то возвращали к отметке в $38. На 18:30 мск 30 октября цена достигла значения в $37,44 за баррель.

По итогам октября Brent может потерять 7,52%, североамериканская WTI – 10,99%, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Первый сорт в ближайшие несколько дней может уйти к отметке в $36 за баррель, второй – к $33-34 за бочку, полагает он.

Сегодня есть все предпосылки для падения стоимости нефти, соглашаются и другие эксперты.

Опять 35
бензин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фьючерсы в моменте могут достигать любых значений, они могут приобретать и отрицательные показатели. В ближайшие дни стоимость «черного золота» может понизиться до $35, но ниже уже маловероятно, — отметил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Вероятно падение нефтяных цен до $34 за баррель, допустила в свою очередь заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

— Однако ниже цены вряд ли упадут, — добавила она.

Карантин и выборы

На котировки давят новые ограничения из-за пандемии коронавируса, полагает Артем Деев. Например, Германия и Франция ввели карантин на месяц, Испания – на полгода, напомнил он.

Кроме того, возобновляется добыча нефти в Ливии, указал эксперт. В начале месяца добывалось 500 тыс. баррелей в сутки, сейчас — около 700 тыс., а к середине ноября добыча может достичь 1 млн баррелей. Причем Ливия не ограничена действием сделки ОПЕК+, что позволит ей держать уровень добычи на максимальном уровне, говорит Артем Деев.

Опять 35
нефть
Фото:REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
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В ближайшей перспективе цена за баррель Brent останется в диапазоне $42–43

Ожидание масштабных локдаунов по всему миру в связи с пандемией может привести к очередной разбалансировке спроса и предложения на нефть по примеру марта 2020 года, сказала директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

В начале весны из-за глобального распространения коронавируса начался обвал спроса на нефть. Избыток предложения на пике падения потребления в апреле составил 19,5 млн баррелей в сутки. По состоянию на октябрь 2020-го, на рынке в моменте дефицит, спрос превышает добычу на 3,2 млн баррелей в сутки, — почеркнула аналитик.

Все эти факторы, а также приближение президентских выборов в США и высокий рейтинг Джо Байдена могут дать ценам импульс к снижению до уровня $30-35 за баррель, отметил Артем Деев.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Как писали «Известия», возможная победа Джо Байдена в президентской гонке может привести к смягчению американских санкций в отношении Ирана и последующему обвалу стоимости нефти. На рынок хлынет поток топлива из этой арабской страны, что приведет к дисбалансу и новому ценовому шоку, отмечали аналитики.

Опять 35
Джо Байден
Фото: REUTERS/Brian Snyder

По словам Артема Деева, сегодня не исключены любые неожиданности с ценами на нефть. Не зря Мосбиржа со 2 ноября запускает новые инструменты, которые позволят продолжать торги при отрицательных ценах на фьючерсы Brent, считает он.

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В ближайшее время цена на Brent может cнизиться до $35 за баррель

Ночью 21 апреля Мосбиржа была вынуждена приостановить торги майскими фьючерсами на североамериканскую нефть WTI из-за отрицательных цен. Приостановку торгов Мосбиржа объяснила тем, что брокерские и ее клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

Соглашение с плюсом

Пожалуй, единственный фактор, сдерживающий снижение цен — действующее соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи. Оно же способно привести к подорожанию нефти к концу года, говорят аналитики.

— В рамках соглашения ОПЕК+ сохраняется достаточно высокий уровень дисциплины. К концу 2020-го — началу 2021 года цены восстановятся до отметки выше $45 за баррель, — считает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Опять 35
opec
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Alex Halada

На последней министерской встрече ОПЕК+ в октябре была достигнута договоренность продолжать исполнять соглашения в полном объеме, отмечал глава Минэнерго России Александр Новак. С начала 2021 года добыча нефти участниками картеля по плану должна будет вырасти, а сокращение относительно 2018 года составить 5,8 млн баррелей до конца апреля 2022-го.

На прошлой неделе на пленарной сессии клуба «Валдай» президент России Владимир Путин выразил уверенность, что сейчас в договоренностях ОПЕК+ ничего менять не нужно. При этом он не исключил, что при необходимости могут быть приняты решения или по сохранению действующих ограничений, или по дальнейшему сокращению добычи.

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