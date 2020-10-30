Опять 35: как изменятся нефтяные котировки в ближайшие дни

Цена на нефть марки Brent может упасть ниже $35 в ближайшие дни. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики. Избыток предложения при недостатке спроса на энергоносители остается основной причиной снижения котировок. Увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом, ужесточение карантинных мер в мире, рост поставок ливийской нефти, а также неопределенность в преддверии президентских выборов в США еще больше усиливают опасения инвесторов. К отметке в $45 за баррель «черное золото» может вернуться к концу года. Основным фактором восстановления нефтяных котировок пока еще остается соблюдение сделки странами ОПЕК+.

Резкий спуск

Цена на нефть марки Brent в последние дни закрепилась ниже отметки в $40 за баррель. Ценовые качели то раскачивали стоимость «черного золота» до чуть выше $35 за бочку, то возвращали к отметке в $38. На 18:30 мск 30 октября цена достигла значения в $37,44 за баррель.

По итогам октября Brent может потерять 7,52%, североамериканская WTI – 10,99% , считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Первый сорт в ближайшие несколько дней может уйти к отметке в $36 за баррель, второй – к $33-34 за бочку , полагает он.

Сегодня есть все предпосылки для падения стоимости нефти, соглашаются и другие эксперты.

Опять 35 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Фьючерсы в моменте могут достигать любых значений , они могут приобретать и отрицательные показатели. В ближайшие дни стоимость «черного золота» может понизиться до $35, но ниже уже маловероятно, — отметил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Вероятно падение нефтяных цен до $34 за баррель, допустила в свою очередь заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

— Однако ниже цены вряд ли упадут, — добавила она.

Карантин и выборы

На котировки давят новые ограничения из-за пандемии коронавируса, полагает Артем Деев. Например, Германия и Франция ввели карантин на месяц, Испания – на полгода, напомнил он.

Кроме того, возобновляется добыча нефти в Ливии, указал эксперт. В начале месяца добывалось 500 тыс. баррелей в сутки, сейчас — около 700 тыс., а к середине ноября добыча может достичь 1 млн баррелей. Причем Ливия не ограничена действием сделки ОПЕК+, что позволит ей держать уровень добычи на максимальном уровне, говорит Артем Деев.

Опять 35 Фото:REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Ожидание масштабных локдаунов по всему миру в связи с пандемией может привести к очередной разбалансировке спроса и предложения на нефть по примеру марта 2020 год а, сказала директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

— В начале весны из-за глобального распространения коронавируса начался обвал спроса на нефть. Избыток предложения на пике падения потребления в апреле составил 19,5 млн баррелей в сутки. По состоянию на октябрь 2020-го, на рынке в моменте дефицит, спрос превышает добычу на 3,2 млн баррелей в сутки , — почеркнула аналитик.

Все эти факторы, а также приближение президентских выборов в США и высокий рейтинг Джо Байдена могут дать ценам импульс к снижению до уровня $30-35 за баррель, отметил Артем Деев.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Как писали «Известия», возможная победа Джо Байдена в президентской гонке может привести к смягчению американских санкций в отношении Ирана и последующему обвалу стоимости нефти. На рынок хлынет поток топлива из этой арабской страны, что приведет к дисбалансу и новому ценовому шоку, отмечали аналитики.

Опять 35 Фото: REUTERS/Brian Snyder

По словам Артема Деева, сегодня не исключены любые неожиданности с ценами на нефть. Не зря Мосбиржа со 2 ноября запускает новые инструменты, которые позволят продолжать торги при отрицательных ценах на фьючерсы Brent, считает он.

Ночью 21 апреля Мосбиржа была вынуждена приостановить торги майскими фьючерсами на североамериканскую нефть WTI из-за отрицательных цен. Приостановку торгов Мосбиржа объяснила тем, что брокерские и ее клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

Соглашение с плюсом

Пожалуй, единственный фактор, сдерживающий снижение цен — действующее соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи. Оно же способно привести к подорожанию нефти к концу года, говорят аналитики.

— В рамках соглашения ОПЕК+ сохраняется достаточно высокий уровень дисциплины. К концу 2020-го — началу 2021 года цены восстановятся до отметки выше $45 за баррель, — считает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Опять 35 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Alex Halada

На последней министерской встрече ОПЕК+ в октябре была достигнута договоренность продолжать исполнять соглашения в полном объеме, отмечал глава Минэнерго России Александр Новак. С начала 2021 года добыча нефти участниками картеля по плану должна будет вырасти, а сокращение относительно 2018 года составить 5,8 млн баррелей до конца апреля 2022-го.

На прошлой неделе на пленарной сессии клуба «Валдай» президент России Владимир Путин выразил уверенность, что сейчас в договоренностях ОПЕК+ ничего менять не нужно. При этом он не исключил, что при необходимости могут быть приняты решения или по сохранению действующих ограничений, или по дальнейшему сокращению добычи.