В ЕК отвергли возможность использования российской вакцины от COVID-19 в ЕС

Вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в пятницу, 30 октября.

«Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем», — передает его слова ТАСС.

Однако Мамер уточнил, что это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на европейский рынок, но они должны будут пройти предварительную процедуру сертификации. При этом они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях частичной предоплаты.

Между тем в этот же день в Евросовете заявили, что вся система здравоохранения ЕС перегружена из-за новой вспышки коронавирусной инфекции и что в некоторых странах больницы фактически переполнены. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, лидеры стран ЕС обсудили проведение более массового тестирования на коронавирус, а также варианты отслеживания контактов зараженных.

В середине октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что в Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина.

Россия же одной из первых подала заявку на преквалификацию ВОЗ вакцины от COVID-19 «Спутник V». В рамках процедуры преквалификации оцениваются качество, безопасность и эффективность лекарственных препаратов. В условиях пандемии ускоренная регистрация российской вакцины позволит сделать ее доступной для всего мира в более короткие сроки.

Препарат под названием «Спутник V» стал первой вакциной против коронавируса в России и мире, он был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирован 11 августа.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Также стало известно, что 21 сентября первые российские добровольцы, участвующие в международном клиническом исследовании третьей фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV в России, разработанной CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO) (SHSE: 688185, HKEX:06185) и Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук, получили препарат. По информации представителей компании «Петровакс», добровольцы чувствовали себя хорошо.

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