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В ЕС заявили о перегрузке задравоохранения из-за ситуации с COVID-19

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Система здравоохранения всего Евросоюза перегружена из-за новой вспышки коронавирусной инфекции, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, больницы в некоторых странах фактически переполнены.

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«Вторая волна пандемии подвергла серьезным испытаниям всю Европу, наши больницы и весь сектор здравоохранения вновь подвергается перегрузке», - заявил Мишель 29 октября по итогам саммита ЕС по борьбе с пандемией.

Мишель добавил, что лидеры стран ЕС обсудили и проведение более массового тестирование на коронавирус, а также варианты отслеживания контактов зараженных, пишет ТАСС.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что ЕК выделила выделила 220 млн евро для безопасной перевозки пациентов между больницами разных стран ЕС. По ее словам, залогом эффективности борьбы с коронавирусом станет более тесный обмен данными внутри ЕС.

Она также рассказала, как будет распределяться вакцина межу европейскими государствами, отметив, что формироваться поставки будут с учетом численности населения.

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