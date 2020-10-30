Глава ЕК объяснила порядок получения вакцины от COVID-19 странами ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцину от коронавирусной инфекции страны Евросоюза (ЕС) получат одновременно в соответствии с численностью населения.

В ходе пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе она подчеркнула, что гарантия справедливого распределения вакцины между странами является для организации приоритетной.

«Все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях в соответствии с численностью их населения», — цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, Еврокомиссия выделила €220 млн для трансграничной перевозки пациентов между больницами разных стран ЕС.

«Чтобы грамотно использовать эти деньги, нужен грамотный обмен информацией», — подчеркнула глава ЕК.

Она также призвала граждан отказаться от необязательных поездок внутри ЕС, отметив тяжелую ситуацию из-за коронавируса.

28 октября сообщалось, что Еврокомиссия выделила €100 млн на покупку экспресс-тестов на наличие антител к коронавирусу. Также Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости принятия новых мер в связи со второй волной пандемии коронавируса на территории Евросоюза.

В середине октября глава Еврокомиссии заверила, что в Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина.