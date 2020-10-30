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Лукашенко пояснил назначения военных в качестве помощников в регионах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, с чем связаны назначения военных в качестве помощников в регионах. По его словам, силовики могут обеспечить в регионах республики порядок и дисциплину. Об этом сообщили в агентстве «БелТА» 30 октября.

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«Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо», — объяснил Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД республики.

Президент Белоруссии отметил важность обеспечения общественной безопасности.

«Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак», — добавил Лукашенко.

В ходе встречи с коллективом МВД, Александр Лукашенко заявил, что силовики будут действовать решительно в отношении участников несанкционированных акций и тех, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру республики.

Накануне, 29 октября, стало известно, что президент Белоруссии назначил Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области, ранее он занимал должность госсекретаря Совбеза, Юрия Караева — инспектором по Гродненской области, ранее он был главой МВД, а также Александра Барсукова — инспектором в Минске, до этого он занимал должность замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности.

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