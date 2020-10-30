Лукашенко пригрозил протестующим решительными действиями

Силовики будут действовать решительно в отношении участников несанкционированных акций и тех, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, 30 октября в ходе встречи с коллективом МВД.

Глава государства подчеркнул, что сразу обозначил «красные линии», но митингующие «их переступили по многим направлениям».

«Мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, — я уже замечание делал генералам, — он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся», — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо реагировать на протесты «красиво, чтобы комар носа не подточил». При этом, по его словам, организаторы и участники беспорядков «прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией», пишет агентство.

Накануне Лукашенко поручил усилить безопасность границ страны, но не превращать ее в «железный занавес», а также обеспечить общественную безопасность в регионах, в частности, усилить работу народных дружин.

Ранее в октябре глава республики выразил уверенность, что стачки рабочих на заводах финансируются из-за рубежа, в частности, средства поступают из Литвы и Польши. Также Лукашенко заявил, что страна находится в состоянии войны, поэтому силовикам стоит применять летальное огнестрельное оружие.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США..