Российский боксер Гукасян ударил соперника на дуэли взглядов

Чемпион WBA Asia South российский боксер Эдгар Гукасян и его соперник из Танзании Эммануэль Амос (Снайпер) едва не подрались прямо во время дуэли взглядов. Видео инцидента опубликовал РЕН ТВ в пятницу, 30 октября.

На кадрах видно, что сначала Амос вплотную подошел к россиянину, а затем и вовсе толкнул его, в ответ Гукасян отвесил танзанийцу оплеуху. Разнимать соперников пришлось присутствующим членам их команд.

Поединок между спортсменами пройдет в Сочи 31 октября на WOW арене в рамках турнира по боксу. Всего в этот вечер состоится 10 поединков. Семь из них, включая бой россиянина Адлана Абдурашидова против танзанийца Пиалари Салума за пояс WBO Oriental в полусреднем весе, будет транслировать «Спорт-экспресс».

Еще три, в том числе главный бой вечера между двукратным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым и албанцем Нури Сефери, покажут в эфире РЕН ТВ.

Трансляция будет также вестись на сайте телеканала, выступившего соорганизатором турнира.

Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем. Однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном. Для Гассиева это дебют в супертяжелом весе.