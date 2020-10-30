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Высоту орбиты МКС увеличат 12 ноября

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Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) назначена на 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в пятницу, 30 октября.

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«На 12 ноября 2020 года 22:35 мск запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции», — подчеркнули в госкорпорации.

Маневр длительностью 363,5 секунды будет произведен для начального формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», запланированных на весну 2021 года.

После корректировки орбиты ее высота увеличится примерно на 1,1 км и составит около 419,43 км над поверхностью Земли.

В прошлый раз орбиту станции корректировали 7 октября перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17». Тогда ее средняя высота уменьшилась на 1,3 км и составила примерно 418,6 км над поверхностью Земли.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал увеличение скорости утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Позднее космонавты обнаружили царапину на корпусе, которая имела в длину порядка 2–3 см. Временно повреждение «залатали» термоскотчем. По словам экипажа станции, трещина могла появиться от удара снаружи.

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