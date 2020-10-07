Орбиту МКС скорректируют перед запуском «Союз МС-17»

В Роскосмосе заявили о корректировке орбиты Международной космической станции (МКС) в среду, 7 октября, с целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17». Об этом сообщило ТАСС.

Как пояснили в госкорпорации, двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда», будут включены в 11:26 мск и проработают 412,9 с. В результате средняя высота орбиты станции должна уменьшиться на 1,3 км и составить примерно 418,6 км над поверхностью Земли.

Из-за проведения в конце сентября внепланового маневра уклонения от космического мусора запланированные параметры коррекции орбиты были изменены. Изначально орбиту хотели поднять на 400 м.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября с космодрома Байконур. На нем к МКС должны отправиться космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Сейчас на борту Международной космической станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

23 сентября стало известно, что космический мусор, от столкновения с которым уклонилась МКС, был обломком взорвавшейся японской ракеты-носителя Н-2А. Эта ракета в октябре 2018 года запустила шесть спутников, в том числе космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ibuki-2. По данным ВВС США, в результате взрыва ракеты образовалось более 75 обломков.