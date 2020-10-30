Прямой эфир

Космонавт объяснил трещину на МКС ударом снаружи станции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трещина, из-за которой на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха, могла появиться от удара снаружи, заявили российские космонавты в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

Недостаток воздуха: чем грозит утечка кислорода на МКС
Шансов на создание новой орбитальной станции практически нет

Как рассказал космонавт Сергей Рыжиков, к такому выводу экипаж пришел во время осмотра и работы по устранению повреждения.

«Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи», — цитирует его ТАСС.

Космонавт предложил обследовать трещину во время выхода в открытый космос 18 ноября. Однако в ЦУПе отметили, что добраться до места повреждения будет крайне затруднительно из-за обилия проводов, кроме того, придется отсоединить термоизоляцию.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал увеличение скорости утечки воздуха в российском моделе «Звезда».

Позднее космонавты обнаружили царапину на корпусе, которая имела в длину порядка 2–3 см. Временно повреждение «залатали» термоскотчем.

МКС устаревает, и поломки на станции будут только нарастать, заявил «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Неисправности он объяснил усталостью металла. Срок эксплуатации МКС был продлен до 2030 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020