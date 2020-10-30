Космонавт объяснил трещину на МКС ударом снаружи станции

Трещина, из-за которой на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха, могла появиться от удара снаружи, заявили российские космонавты в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

Как рассказал космонавт Сергей Рыжиков, к такому выводу экипаж пришел во время осмотра и работы по устранению повреждения.

«Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи», — цитирует его ТАСС.

Космонавт предложил обследовать трещину во время выхода в открытый космос 18 ноября. Однако в ЦУПе отметили, что добраться до места повреждения будет крайне затруднительно из-за обилия проводов, кроме того, придется отсоединить термоизоляцию.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал увеличение скорости утечки воздуха в российском моделе «Звезда».

Позднее космонавты обнаружили царапину на корпусе, которая имела в длину порядка 2–3 см. Временно повреждение «залатали» термоскотчем.

МКС устаревает, и поломки на станции будут только нарастать, заявил «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Неисправности он объяснил усталостью металла. Срок эксплуатации МКС был продлен до 2030 года.