Эксперт объяснил поломки на МКС «усталостью металла»

Международная космическая станция (МКС) неизбежно устаревает, и поломки на станции будут только нарастать, заявил «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин во вторник, 20 октября.

«Нештатные ситуации, которые происходят, свидетельствуют о том, что происходит старение конструкции. Нашли трещину в металле. Трещину в конструкции нельзя списать на метеорит. Это усталость металла», — сказал эксперт.

МКC уже отработала свой первоначальный срок до 2015 года. Нынешний срок назначен до 2024 года.

По мнению Ионина, с 2024 года американцы могут покинуть станцию — с 2022 года начнется планомерный переход США на лунную программу.

«Они будут развивать либо окололунную станцию, либо сначала выполнят облет Луны и посадку в 2024 году. До завершения проекта МКС у них уже всё расписано и идет подготовка, выделены финансы, разрабатываются технологии, привлекается частный бизнес, готовятся правовые документы», — сказал член-корреспондент РАК.

США 13 октября подписали соглашение с несколькими странами по пилотируемой комической программе NASA полетов на Луну «Артемида».

«Таким образом, перед Россией встает вопрос, что делать с МКС после 2024 года. Дело в том, что эксплуатировать американский сегмент без американцев Россия не сможет технически. Поэтому станцию придется разделять, чтобы Россия смогла продолжить летать на российском сегменте», — сказал Ионин.

Ранее, 20 октября, в «Роскосмосе» сообщили, что неисправности, возникшие на борту МКС, были устранены ночью. Отмечается, что в настоящий момент все системы станции работают в штатном режиме. Безопасности экипажа и полета МКС ничего не угрожает.

Накануне российский космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что на российском сегменте МКС из строя вышел туалет.