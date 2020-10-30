В Кремле призвали регионы поставить в приоритет размер зарплат медиков

Размер заработных плат медработников должен быть приоритетным вопросом для региональных властей. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается зарплат, то сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе. Регион должен регулировать в зависимости от возможностей. Регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и могут их использовать», — сказал он.

Также представитель Кремля назвал абсолютным героизмом работу медиков в период распространения коронавируса, отметив, что врачи работают в экстремальных условиях.

Ранее в этот день стало известно, что правительство РФ готовится выделить порядка 25 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Сумма определена с учетом прогнозов регионов о потребностях и будет выделена из резервного фонда.

28 октября президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19. Российский лидер отметил, что распространение коронавируса отслеживается в каждом субъекте РФ, и призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с COVID-19.

С апреля медики, которые работают с пациентами с COVID-19, получают специальную федеральную выплату. Выплаты для врачей составили 80 тыс. рублей, фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей.

22 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность продления таких выплат на 2021 год.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.