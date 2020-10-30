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На выплаты борющимся с COVID-19 медикам выделят 25 млрд рублей

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Правительство России решило выделить в октябре порядка 25 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на два проекта распоряжений кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году.

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Отмечается, что документы уже согласованы Минфином России. Средства выделят из резервного фонда. Сумма определена с учетом прогнозов регионов о потребностях.

Согласно первому проекту, регионы на выплаты медикам за особые условия труда и дополнительную нагрузку получат в октябре 8,69 млрд.

Второй проект подразумевает выделение еще 16,1 млрд рублей на стимулирующие выплаты «за выполнение особо важных работ» медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусом.

С апреля медики, которые работают с пациентами с коронавирусом, получают специальную федеральную выплату. Выплаты для врачей составили 80 тыс. рублей, фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей.

22 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность продления таких выплат на 2021 год.

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