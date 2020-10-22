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Силуанов заявил о возможном продлении выплат медикам из-за COVID-19

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Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год выплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 22 октября, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на собрании фракции «Единая Россия».

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«Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники [будут] работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения», — сказал он.

Министр уточнил, что средства на реализацию таких решений будут выделены из резервного фонда правительства, в котором предусмотрен соответствующий резерв.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 14 октября сообщил, что в настоящее время готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медицинским работникам. Новые принципы начисления денежных средств должны заработать уже с ноября.

По данным Мурашко, с начала пандемии регионы получили из федерального бюджета почти 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Эти деньги были направлены, в частности, на перепрофилирование коечного фонда, стимулирующие выплаты медработникам и централизованные поставки машин скорой помощи.

С апреля медики, которые работают с пациентами с коронавирусом, получают специальную федеральную выплату. Выплаты для врачей составили 80 тыс. рублей, фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, младшего медперсонала — 25 тыс. рублей, врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тыс. рублей. Президент России Владимир Путин несколько раз продлевал действие этих выплат.

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