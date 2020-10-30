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В МИДе рассказали о последствиях отказа США от работы по антитеррору с РФ

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США, приостановив работу с Россией по антитеррору, вредят сами себе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов 30 октября.

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«Приостановить работу в этом формате под надуманным предлогом было односторонним решением Вашингтона, принятым в угоду антироссийски настроенному политическому истеблишменту без учета текущих реалий в сфере безопасности», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Замминистра напомнил, что в 2018-2019 годах было проведено «два весьма продуктивных раунда переговоров» в Вене.

В текущей же ситуации «американское руководство вредит само себе», ведь сотрудничество Москвы и Вашингтона могло бы быть обоюдополезным как для обеих сторон, так и «в контексте совместного вклада в глобальные усилия по самому широкому спектру актуальных вопросов международной антитеррористической повестки дня».

Сыромолотов подчеркнул, что Россия неоднократно уведомляла США о готовности продолжить работу в этом формате, «но только при условии взаимной заинтересованности, основанной на прагматичном и, главное, разумном подходе с обеих сторон».

«По линии же правоохранительных органов и спецслужб контакты продолжаются», — заключил он.

25 октября президент России Владимир Путин рассказал о помощи США в предотвращении терактов на территории РФ. Он отметил, что Москва в целом довольна сотрудничеством с Вашингтоном по данному направлению.

11 сентября, в день, когда в мире вспоминают погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает от США активизации сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

11 ноября госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что России и США необходимо искать сферы взаимных интересов для сотрудничества. По его словам, будучи директором ЦРУ, он работал в тесном сотрудничестве с российским коллегой, с которым они сорвали террористический заговор в Санкт-Петербурге.

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