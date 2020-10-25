Путин заявил о помощи США в предотвращении терактов в России

Полученная от США информация не раз помогала предотвращать теракты на территории России. Об этом 25 октября заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства отметил, что Москва в целом довольна сотрудничеством с Вашингтоном по противодействую терроризму.

Также Путин выразил уверенность, что американское присутствие в Афганистане полезно с точки зрения поддержания безопасности в этой стране.

«Мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане, в свое время проголосовали за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим иностранным интересам», — сказал глава государства.

Путин добавил, что напротив, присутствие США в Афганистане позволяет России избежать дополнительных трат на поддержание стабильности в регионе.

«Работа американцев в Афганистане воспринимается нами, как антитеррористическая работа», — подчеркнул Путин.

11 сентября, в день, когда в мире вспоминают погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает от США активизации сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

11 ноября госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что России и США необходимо искать сферы взаимных интересов для сотрудничества. По его словам, будучи директором ЦРУ, он работал в тесном сотрудничестве с российским коллегой, с которым они сорвали террористический заговор в Санкт-Петербурге.

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