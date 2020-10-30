Украинский экс-министр сравнила страну с трещащим по швам одеялом

Успех региональных партий на прошедших местных выборах на Украине показал отсутствие в стране политических сил государственного масштаба. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, добавив, что страна «трещит по швам».

«Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению экс-чиновницы, жители регионов тяжело пережили экономические последствия пандемии COVID-19. Люди полагаются на местных лидеров и больше не надеются на центральную власть, добавила Лукаш.

Как ранее в октябре заявил политолог Кость Бондаренко, главным итогом местных выборов на Украине стало фактическое разделение страны на 25 «удельных княжеств». Стала очевидна «фрагментированность» государства, отметил он.

Выборы на Украине прошли 25 октября. Ход голосования показал провал партии «Слуга народа», а явка стала самой низкой за всю историю независимой Украины — проголосовали только 36,8% избирателей.