Прямой эфир

Украинский экс-министр сравнила страну с трещащим по швам одеялом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Успех региональных партий на прошедших местных выборах на Украине показал отсутствие в стране политических сил государственного масштаба. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, добавив, что страна «трещит по швам».

Слуга на поражение: почему партия Зеленского провалилась на выборах
Эксперты предрекают досрочную отставку президента Украины

«Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению экс-чиновницы, жители регионов тяжело пережили экономические последствия пандемии COVID-19. Люди полагаются на местных лидеров и больше не надеются на центральную власть, добавила Лукаш.

Как ранее в октябре заявил политолог Кость Бондаренко, главным итогом местных выборов на Украине стало фактическое разделение страны на 25 «удельных княжеств». Стала очевидна «фрагментированность» государства, отметил он.

Выборы на Украине прошли 25 октября. Ход голосования показал провал партии «Слуга народа», а явка стала самой низкой за всю историю независимой Украины — проголосовали только 36,8% избирателей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020