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Путин исключил введение в России общенационального локдауна

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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов вводить тотальные ограничения в стране на фоне ситуации с коронавирусом.

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«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше. <...> Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — сказал глава государства на форуме «Россия зовет!».

При этом он признал, что в данный момент есть проблемы и отдельные регионы, на которые стоит обратить особое внимание, однако, по словам президента, ситуация улучшается благодаря «опыту мобилизации системы здравоохранения и проведению необходимых профилактических мер».

При необходимости и с учетом рекомендаций врачей в каждом конкретном регионе или муниципалитете, будут приниматься «точечные решения», направленные на защиту непрерывной деятельности предприятий и организаций, пояснил Путин.

Вместе с этим он призвал предпринимателей проявить социальную ответственность и соблюдать все предписания в отношении условий труда для своих работников.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, из них 1 млрд рублей — на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на COVID-19.

По состоянию на 29 октября в России выявлено 1 581 693 случая COVID-19 в 85 регионах, из них выздоровел 1 186 041 человек. За весь период зафиксировано более 27,3 тыс летальных исходов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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