ЕС осудил «агрессивную» риторику Турции в адрес членов Евросоюза

Лидеры стран – членов Евросоюза осуждают агрессию руководства Турции в адрес государств сообщества, заявил 29 октября глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в формате видеоконференции. Трансляция выступления велась на странице ЕС в Twitter.

«Турция пока не выбрала позитивный путь в отношениях с ЕС. Мы осуждаем последние односторонние действия Турции в Восточном Средиземноморье, провокации и агрессивную риторику [в адрес стран ЕС], которая полностью неприемлема», — заявил Мишель.

Он подчеркнул, что действия в отношении Турции главы стран ЕС основательно обсудят на декабрьском саммите.

Напряженность в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией возникла в августе текущего года. Этот регион Греция считает своей исключительной экономической зоной, однако Турция на данной территории начала геологическую разведку и объявила, что не собирается отказываться от нее даже под угрозой введения санкций.

Кроме того, в октябре обострились отношения Турции и Франции на фоне споров об исламе, после того как экстремист в пригороде Парижа обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить в стране контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам». Эрдоган в ответ посоветовал французскому лидеру «лечить свою психику», заявив, что «европейский фашизм вышел на новый уровень».