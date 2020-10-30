Академик связал заболеваемость коронавирусом с уровнем счастья

COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто.

«Считаю, что сейчас нужно активно мотивировать население на сохранение здорового образа жизни, на хорошее настроение. COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду», — сказал академик.

Сам Евгений Шляхто для профилактики принимает витамины и микроэлементы, поделился он. Специалист напомнил, что согласно исследованиям из Италии и Мексики, у многих заболевших COVID-19 был выявлен дефицит витамина D.

«Прежде мы рассматривали витамин D как гормон, который регулирует фосфорно-кальциевый обмен и предотвращает рахит и остеопороз. Потом выявили связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А сейчас обнаружили связь с иммунной системой: он работает как модулятор иммунной системы, активатор Т-клеточного иммунитета», — заключил ученый.

Также Шляхто рассказал о созданной в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова единой системе для помощи врачам при ведении больных с COVID-19 и о том, как связана смертность от коронавируса с болезнями сердца.

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