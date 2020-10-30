Два подростка погибли в Греции из-за лопнувшего на аттракционе троса

В Греции во время парасейлинга погибли двое подростков из Великобритании, которые приехали в страну на отдых. Об этом сообщило Metro в четверг, 29 октября.

Инцидент произошел на острове Родос в среду. Как сообщили в греческой береговой охране, трое детей решили прокатиться на экстремальном аттракционе. В какой-то момент трос, который связывал парашют с моторной лодкой, порвался, и ребят отнесло на скалы.

В результате 15-летняя и 13-летняя девочки погибли, а оставшийся в живых их двоюродный брат был госпитализирован с множественными травмами и находится в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали двух человек, которые сопровождали детей на катере, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

24 октября стало известно о гибели 10-летнего мальчика в подмосковных Бронницах. Ребенок погиб, не справившись с управлением квадроциклом, катаясь на нем в поле. Тело нашел местный житель.