Ребенок погиб в Подмосковье из-за перевернувшегося квадроцикла

10-летний мальчик погиб в подмосковных Бронницах, не справившись с управлением квадроциклом. Тело ребенка обнаружил местный житель в субботу, 24 октября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По предварительной информации, мальчик самостоятельно катался на квадроцикле в поле. Во время движения ребенок не справился с управлением, опрокинулся на квадроцикле и от полученных травм скончался на месте.

Сейчас сотрудники СК РФ проводят неотложные следственные действия. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти мальчика. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к гибели ребенка.

В конце августа двое детей получили травмы в результате столкновения квадроцикла и легкового автомобиля в Самарской области. Врачи несколько дней боролись за жизнь четырехлетнего мальчика, но спасти его не смогли.